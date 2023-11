Tanisi compie 70 anni e va in pensione

Settanta candeline, un compleanno che per un magistrato segna anche il momento del congedo dal servizio. Roberto Tanisi, festeggia oggi da presidente del Tribunale. Dopo l'ultima collegiale, appena dieci giorni fa (con camera di consiglio interminabile) e un udienza al civile che ha chiuso l'infinita lista di udienze, con una predilezione per il monocratico che la dice lunga sull'amore per la magistratura e per la funzione giudicante, nella sua massima espressione. Lunga la carriera, moltissima la stima di chi gli è stato accanto: i colleghi, che hanno condiviso gioie e dolori dei provvedimenti giudiziari. I cancellieri, il personale amministrativo tutto (in forma anonima, per liberare il pensiero e la parola, rispondendo a domanda del suo team più stretto, la segreteria di presidenza).