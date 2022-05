Nardò e Capo d'Orlando, testa a gara-3 / Microfono ai coach

di Liberato Casole

(FOTO IVAN TORTORELLA)

E' già tempo di gara-3 per la Next Nardò impegnata nella serie salvezza nel campionato di basket di A2 contro Capo d'Orlando. Il 2-0 maturato in terra salentina è decisamente un buon vantaggio per i granata di coach Battistini che, tuttavia, in Sicilia affronteranno un avversario che ha come unico obiettivo quello di riaprire i giochi. Le interviste dopo gara-2 ai due allenatori, Michele Battistini per il Nardò e David Sussi per Capo d'Orlando.