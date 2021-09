Città che legge Dante: ecco Raiz che interpreta i versi del sommo poeta

Inferno, purgatorio e paradiso da esplorare in un’unica serata attraverso tre affascinanti personaggi della Commedia, Brunetto Lantini, Sordello da Goito e Giustiniano. A interpretare i Canti che li vedono protagonisti, commentarne le biografie e spiegare il significato del loro apparire, due ospiti d’eccezione: il cantautore e attore Gennaro Della Volpe, in arte Raiz. Eccolo mentre recita Dante al Chiostro dei Teatini di Lecce per Città che legge Dante.