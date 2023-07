Il ministro Tajani a Brindisi

Infrastrutture e piattaforme logistiche per rilanciare il Sud come finestra sul Mediterraneo. Obiettivo e visione chiara per il Governo Meloni, come conferma il vicepremier e ministro per gli Esteri Antonio Tajani che oggi è a Brindisi per presiedere il meeting dei Ministri degli affari esteri di Italia, Albania, Bulgaria e Macedonia del Nord.



Ministro Antonio Tajani, il "Corridoio VIII" potrebbe essere un modo per facilitare l'inserimento di Brindisi all'interno della rete Ten-T? Che effetti può avere il vertice odierno sul negoziato in corso all'interno delle istituzioni europee?

«Aver fatto inserire il Corridoio VIII nella rete strategica europea dei trasporti (Ten-T) è stato un grande successo. Averlo incluso nell'elenco degli asset dell'Unione europea comporterà un maggior coinvolgimento di Bruxelles nello sviluppo di questa grande infrastruttura strategica europea, che serve per collegare le economie dell'Europa e dei Balcani».