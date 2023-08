Nicoletta Manni e Timofej Andrijashenko, tango nuziale da sogno in Salento. Bolle testimone

(LaPresse) Nozze da sogno in Salento, a Galatina per l'étoile del Teatro alla Scala, Nicoletta Manni, e il collega Timofej Andrijashenko, primo ballerino del teatro milanese. Sui social è diventato virale il loro ballo nuziale, un tango argentino, che ha incantato i presenti ai festeggiamenti che si sono tenuti in una masseria non lontana da Lecce. La coppia di ballerini si è sposata nella basilica di Santa Caterina D’Alessandria di Galatina, città d'origine della sposa.

La cena con piatti tipici pugliesi è stata accompagnata da due momenti di danza. Invitati da due coppie di danzatori di pizzica, gli sposi si sono esibiti nella danza tipica salentina, invitando a loro volta gli ospiti a raggiungerli in pista.

