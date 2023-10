Michele Emiliano all'evento di Quotidiano "Bari, tutta un'altra musica"

"Bari, tutta un'altra musica". Il presidente della Regione, Michele Emiliano, ospite del primo talk è arrivato al teatro Kursaal in occasione dell'evento organizzato da Quotidiano poco dopo le 19. Queste le sue parole: «Immagino la Bari del futuro come una città multiculturale e multirazziale, con capacità di attrazione di nuove idee da tutto il mondo e nella quale i giovani studiano, progettano e immaginano nuove imprese collegate alla cultura e all'innovazione tecnologica, ma anche alla tradizione e al turismo, che Bari saprà guidare e “domare”». Poi un passaggio sull'iniziativa del giornale: «Quotidiano è stato un giornale per me importantissimo quando ero sostituto procuratore della Repubblica a Brindisi e ha svolto una funzione fondamentale nella lotta alla mafia, e non dobbiamo dimenticarlo. Un giornale di professionisti capaci e liberi, che non sempre ha compiaciuto il presidente, ma che ha guadagnato la mia stima perché decisivo per il progresso della Puglia e del territorio».