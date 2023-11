Lecce-Milan, i tifosi preferiscono andare allo stadio in bus

Lecce contro Milan, allo stadio contro il c'erano 26.484 spettatori, 1.164 hanno scelto di raggiungere lo stadio Via del Mare e rientrare a casa usufruendo del servizio stadio in bus del Comune. Un mezzo di trasporto che partita dopo partita viene sempre più utilizzato dai tifosi che in alcune occasioni non sono nemmeno leccesi, ma che arrivano dalla provincia.