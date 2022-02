Nessun naufrago dell'Olympia sulla Florencia a Brindisi

Ha attraccato al molo di Costa Morena, a Brindisi, il traghetto Florencia, della compagnia Grimaldi: sul traghetto non ci sono naufraghi al contrario di quanto ipotizzato in un primo momento. La nave è partita da Igoumenitsa e non ha fatto scalo a Corfù. Le dichiarazioni del Capitano di Vascello (CP) Fabrizio Coke, comandante della capitaneria di porto di Brindisi e del presidente dell'Authority del Mar Adriatico meridionale Ugo Patroni Griffi.