Monteroni, via allo smontaggio della gru della discordia

È iniziato stamattina intorno alle 8, dopo 13 anni di attesa, lo smontaggio della gru di piazza Italia a Monteroni. Gli operai dell’azienda incaricata hanno avviato i lavori partendo dal braccio della gru, che soprattutto in inverno, a causa del vento, ha destato non poche preoccupazioni ai residenti della zona. La gru fu installata nell’area nel 2009 per realizzare il palazzo destinato ad appartamenti, uffici, parcheggi sotterranei. Ma nel frattempo la ditta non riuscì a ultimare i lavori per sopraggiunti problemi economici. E così la struttura edile, con il palazzo divenuto uno scheletro, è rimasta lì per anni.