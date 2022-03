La Lingua greca per la società moderna: il lavoro del Liceo Classico Quinto Ennio di Gallipoli

Il Liceo Classico Quinto Ennio di Gallipoli ha partecipato, fuori concorso in quanto vincitore dell’edizione 2021, alla VII Giornata Mondiale della Lingua Greca con un elaborato multimediale di presentazione del progetto PTOF 2021/2022 “Utopie antiche e distopie moderne”. L’obiettivo del percorso formativo-didattico è quello di dimostrare come la lingua greca antica e i suoi più grandi autori rappresentino il punto da cui partire per comprendere i grandi temi, complessi e spesso controversi, della società moderna (le disuguaglianze di genere, il rispetto della vita e della dignità umana, la giustizia sociale) e, al tempo stesso, quello di offrire agli studenti l’opportunità di sapersi ritrovare nella verità del pensiero antico. Il video si conclude con una domanda che, considerati i tempi difficili di cui siamo testimoni, suona come un monito a non perdere mai la fiducia nella conoscenza e la speranza in un mondo migliore.