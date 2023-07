“Lecce svelata”, i segreti e i tesori del barocco: altro appuntamento in edicola

Protagonista indiscussa della "sonnecchiosa"degli anni degli anni Settanta e Ottanta, “la Mara” sfidò pregiudizi e anatemi per affermare il proprio diritto ad esistere, nelle forme e nei modi che aveva scelto autonomamente per sé. In questo capitolo di “Lecce svelata”, Leda Cesari ci racconta la storia di riscatto di Mara, pioniera della trasgressione che tra le Giravolte e la Chiesa Greca superò le mortificazioni di un'esistenza "diversa", bagnata dallo stigma dell'emarginazione. Questa e altre curiosità ti aspettando solo in edicola con il Nuovo @quotidianodipuglia