Lecce, poker al Parma di Buffon: la gioia dei tifosi sugli spalti

Partita a senso unico, chiusa nel primo tempo. Parma mai all’altezza dei giallorossi, i quali, mai paghi del poker, hanno cercato il gol anche nella seconda frazione dell’incontro. Devastante la velocità di Di Mariano, implacabile Coda, superlativo Strefezza. Majer mette ordine in mezzo e opera il pressing, difesa attena, propositivi i terzini Barreca e Gendrey. Il risultato parla chiaro. E a fine partita i giocatori ospiti si recano dai loro tifosi forse per scusarsi. I ragazzi di Baroni invece strappano applausi dalla curva Nord, poi vanno verso la tribuna Est e quindi verso il settore Sud. Poi l’uscita verso la tribuna centrale, prima di imboccare il sottopassaggio. Applausi per una squadra che adesso recita davvero da leader.