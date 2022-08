Lecce-Empoli, la parola ai tifosi

La parola ai tifosi: tutto sommato c'è soddisfazione tra i sostenitori del Lecce per il pareggio contro l'Empoli. Un pizzico di sfortuna ha impedito ai giallorossi di conquistare la posta in palio per intero. È mancato forse qualcosa davanti, ma il morale della piazza resta alto. Il Lecce non ha trovato la cattiveria giusta per il gol che avrebbe portato i tre punti, ma da apprezzare alcune prove, tra cui quelle di Banda e Strefezza.

(Videoservizio di Paolo CONTE)