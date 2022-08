Lecce, arriva Umtiti: cori e lacrime

Aveva le lacrime, di fatto, Samuel Umtiti quando è arrivato all'aeroporto del Salento, a Brindisi, e ha trovato davanti a sè un muro di tifosi del Lecce. Tanto entusiasmo, fuori dall'aeroporto erano in centinaia solo per scattare una foto. Il calciatore giallorosso non ha parlato, ma si è fermato a lungo ad ascoltare i cori dei sostenitori, in fibrillazione dalle 19, nonostante lui sia atterrato appena pochi minuti prima delle 19. Era accompagnato dall'ufficio stampa del Lecce e dal direttore sportivo, Stefano Trinchera.