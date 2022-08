Lacrime e cori, Umtiti sbarca nel Salento: in centinaia ad attenderlo

Aveva le lacrime, di fatto, Samuel Umtiti quando è arrivato all'aeroporto del Salento, a Brindisi, e ha trovato davanti a sè un muro di tifosi del Lecce. Tanto entusiasmo, fuori dall'aeroporto erano in centinaia solo per scattare una foto. Il calciatore giallorosso non ha parlato, ma si è fermato a lungo ad ascoltare i cori dei sostenitori, in fibrillazione dalle 19, nonostante lui sia atterrato appena pochi minuti prima delle 19. Era accompagnato dall'ufficio stampa del Lecce e dal direttore sportivo, Stefano Trinchera.

Cori e abbracci

I classici cori da stadio hanno accompagnato l'arrivo del calciatore francese (in prestito dal Barcellona), campione del Mondo nel 2018. Al "Chi non salta è un barese" si è lasciato andare, probabilmente, però, senza capirne davvero il senso. Il primo abbraccio è stato questo, poi via in auto fino a Lecce, dove domani sosterrà le visite mediche. E ci sarà anche Pezzella.