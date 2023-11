Il presidente del Bari Luigi De Laurentiis litiga a fine partita con un tifoso

Il Bari affonda in casa contro il Venezia (0-3) e il pubblico contesta Luigi De Laurentiis, come sempre presente in tribuna centrale per assistere al match. Al fischio finale qualche tifoso ha detto delle parole evidentemente non carine nei confronti del presidente del Bari, che ha risposto a tono. Il diverbio che ne è nato è stato ripreso dallo smartphone di un sostenitore ed è subito diventato virale nelle chat dei tifosi.