Fuochi pirotecnici ad altezza uomo: paura in centro storico

Grande preoccupazione ieri sera nel centro storico di Mesagne a causa di alcuni fuochi pirotecnici sparati abusivamente davanti alla chiesa Matrice da ignoti. Durante lo sparo la cassetta contenente i fuochi si è ribaltata sparando all'impazzata ad altezza d'uomo.

Fuggi fuggi e per fortuna soltanto un paio di feriti lievi, presi di striscio. È stato lanciato l'allarme e sul posto è giunta una volante della polizia i cui agenti hanno avviato le indagini per individuare i responsabili dello “spettacolo” pirotecnico non autorizzato e che avrebbe potuto avere conseguenze gravi.