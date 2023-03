Casa a fuoco dopo il furto: il video

Hanno fatto irruzione in un casa di campagna tra le contrade Perito e Monteverde, nei pressi del cimitero di Oria lungo la direttrice che porta Latiano, e insoddisfatti del bottino - pari a zero - forse le hanno dato fuoco. È accaduto intorno alle 19.30 di ieri sera, giovedì 9 marzo, quando l'allarme ha messo in moto una pattuglia dell'istituto di vigilanza La Vedetta. La guardia giurata in servizio è giunta sul posto nel giro di qualche minuto e ha immediatamente informato la centrale operativa del pericolo: era in corso un incendio. Le inferriate erano incandescenti e una coltre di fumo denso si sollevava dal prospetto principale dell'immobile. Sono seguite le necessarie informazioni a vigili del fuoco e carabinieri, anch'essi giunti sul posto in poco tempo. I pompieri hanno domato le fiamme e messo in sicurezza l'area, mentre i militari dell'Arma effettuato i rilievi e acquisito elementi per ricostruire l'accaduto. Sembra che poco prima, dopo aver forzato la porta principale d'ingresso, qualcuno o più di qualcuno si fosse introdotto nella dimora estiva di una famiglia del posto in cerca di soldi e gioielli. Hanno rovistano nelle due stanze da letto ma, com'è normale che sia in una seconda casa, non hanno trovato ciò che cercavano.