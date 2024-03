Brindisi, ecco il nuovo Ostello della gioventù: struttura in rete con le altre del territorio

Questa mattina è stato inaugurato a Brindisi il nuovo ostello della gioventù. Alla cerimonia erano presenti il direttore generale del Dipartimento per la cultura ed il turismo della Regione, Aldo Patruno, il sindaco di Brindisi Giuseppe Marchionna ed il suo predecessore, Riccardo Rossi, sotto il cui mandato è stato dato il via al progetto. La struttura, gestita da Puglia Holiday, rientra nella rete degli Ostelli "Pop" (Pubblici ostelli di Puglia) programma regionale incentrato sul turismo lento e finanziato con i fondi del programma Interreg Italia Grecia. All'interno sono disponibili 32 posti letto complessivi in sette camere, che possono ospitare da due (per quella matrimoniale) ad otto persone. Sono previsti posti letto e servizi (in tutti e due i piani) dedicate alle persone con disabilità. La tariffa a persona varia tra i 30 ed i 50 euro, a seconda della stanza scelta. Ad oggi, l'orario di apertura è tra le 7 e le 23, con la possibilità di poter espandere l'orario una volta che arriverà la stagione estiva.

(testo di Francesco Trinchera, video di Massimiliano Frigione)