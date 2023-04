Bitritto, rapina tabaccheria: arrestato 22enne. L'operazione dei carabinieri

Sarebbe entrato in una tabaccheria di Bitritto (Bari) con il volto coperto e l'avrebbe rapinata portando via biglietti gratta e vinci e circa 3.300 euro in contanti, per poi dare fuoco all'auto con la quale era arrivato. Con le accuse di rapina e ricettazione ad un 22enne già detenuto nel carcere di Bari per altri reati, è stata notificata una misura cautelare di arresto eseguita dai carabinieri della compagnia di Modugno. I fatti risalgono al 29 settembre del 2021.