Basket, ecco perché Brindisi ha perso di 28 punti contro Pesaro

Al rientro dalla pausa nazionale la Happy Casa Brindisi perde l’inviolabilità del PalaPentassuglia alla quarta gara interna stagionale subendo in lungo e in largo una Carpegna Prosciutto Pesaro in grande spolvero. Una partita mai messa in discussione dai ragazzi di coach Repesa che la inseriscono subito nei giusti binari grazie a un break iniziale di 16-0. Brindisi è ora e metà classifica con 3 vinte e 4 perse in 7 giornate di serie A. Nel servizio di Liberato Casole le parole dei coach Vitucci e Repesa che offrono diverse chiavi di lettura del match.

Brindisi-Pesaro: il tabellino

BRINDISI–PESARO 74-102

(11-19, 34-52, 55-85, 74-102)

HAPPY CASA BRINDISI: Etou 2 (1/1, 0/2, 3 r.), Burnell 18 (5/8, 1/2, 7 r,), Reed (0/2, 0/4, 3 r.), Bowman 11 (3/5, 1/5, 6 r.), Mascolo 9 (2/7, 1/1), Mezzanotte 10 (0/2, 3/5, 2 r.), Riismaa 6 (2/4 da 3, 2 r.), Bayehe (0/4, 1 r.), Perkins 8 (2/7, 1/1, 7 r.), Dixson 10 (2/2, 1/3, 2 r.), Basta, Bocevski ne. All.: Vitucci.

CARPEGNA PROSCIUTTO PESARO: Kravic 16 (8/10, 6 r.), Abdur-Rahkman 24 (7/8, 2/4, 6 r.), Visconti 5 (2/3, 1 r.), Moretti 12 (3/7, 1/4, 2 r.), Mazzola 3 (0/1 da 3, 5 r.), Gudmundsson 10 (2/4, 1/5, 3 r.), Charalampopoulos 5 (0/1, 1/3, 3 r.), Totè 17 (6/6, 3 r.), Cheatham 8 (1/2, 1/8, 4 r.), Stazzonelli 2. All.: Repesa.

ARBITRI: Attard – Bongiorni – Pepponi.

NOTE – Tiri liberi: Brindisi 14/21, Pesaro 23/31. Perc. tiro: Brindisi 25/65 (10/27 da tre, ro 10, rd 26), Pesaro 36/66 (7/25 da tre, ro 7, rd 32).