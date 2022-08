Bari, torna libero Lello Capriati: fuochi d'artificio nella città vecchia

I parenti lo avevano annunciato già l'inverno scorso, attraverso video sul social TikTok. Ieri, martedì 30 agosto, con i fuochi d'artificio. Raffaele (Lello) Capriati, nipote del boss Tonino Capriati e fratello di Filippo e di Domenico, tra i partecipanti all'assassinio di Michele Fazio, è tornato in libertà, dopo aver scontato 19 anni di carcere. Il ragazzo di Bari vecchia ucciso, per sbaglio, a 16 anni, il 12 luglio 2001 dai proiettili dei sicari delle famiglie criminali Capriati e Strisciuglio. Colpi sparati da suoi coetanei, che si fronteggiavano sotto casa sua incuranti di residenti e passanti. Tra loro Michele, intento a tornare a casa dopo aver lavorato in un bar.