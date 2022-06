Bari, il miracolo del Rosone in cattedrale

Elga MONTANI

Nel giorno del solstizio d’estate, in cattedrale a Bari, si è vissuta come ogni anno la magia della luce. I raggi del sole, alle 17.07 in contemporanea con il solstizio, penetrando dal rosone hanno illuminato perfettamente il rosone gemello che si trova sul pavimento della chiesa.

Grande folla di baresi e turisti

Grande folla per l’evento, e tantissimi turisti oltre a tanti baresi. L’evento, che ha celebrato questo momento non solo astronomico ma di fede, aveva l’evocativo nome “Dall’ombra alla luce” e ha avuto per protagonisti Gilberto Scordari all’organo, che ha curato la parte musicale, la danzatrice Sara Accettura, Francesca Benetti e la sua tiorba, Anna Bernardi come voce narrante su testi di Don Franco Lanzolla. Presente anche il vescovo dell’arcidiocesi di Bari Bitonto, monsignor Giuseppe Satriano, e il presidente del Municipio I, Lorenzo Leonetti. L’evento è stato dedicato alla pace e ai diversi ucraini presenti, accolti nei mesi scorsi dalla città di Bari.