Bari, tanti eventi per il solstizio. E in cattedrale il “miracolo” del rosone

In occasione del solstizio d’estate, diverse iniziative si svolgeranno in più luoghi di Bari.

L'evento più atteso: il miracolo del rosone a San Sabino

Nel pomeriggio, come ogni anno, molti baresi affolleranno la cattedrale di San Sabino, per assistere allo spettacolo della luce del sole che filtrando dal rosone, andrà a combaciare con il rosone musivo posto ai piedi dell’altare. Un evento definito dall’assessore Pietro Petruzzelli come un “miracolo”, e che in merito aggiunge: «Un evento suggestivo che richiama tantissimi cittadini e turisti e che abbiamo scoperto grazie a Michele Cassano, sacrista della Cattedrale che, nel giugno 2005, si accorse di questo spettacolo». L’appuntamento è alle 17.10 a Bari Vecchia.

Diciotto ore di eventi al museo

Si parte domani mattina, alle 11.13, ora dell’inizio del solstizio, quando al Museo Archeologico di Santa Scolastica, nella città Vecchia, verrà inaugurata la mostra-evento “Il trionfo della luce. Simboli, rinascite e il dialogo degli opposti”. La mostra è promossa dalla Città Metropolitana di Bari, in collaborazione con l’università degli studi di Bari Aldo Moro, ed è a cura di Roberta Giuliani e Maurizio Vanni. Questa esposizione sarà visitabile fino al prossimo 21 agosto, e al suo interno «mondo ancestrale e gesto contemporaneo si incontrano per riflettere sui simboli che nei secoli hanno raccontato la ciclicità della natura». Saranno esposti un nucleo di reperti appartenenti al patrimonio del museo, di cui molti ancora mai messi in esposizione nella nuova sede, accanto a opere site specific, realizzate dagli artisti Christian Balzano, Maicol Borghetti e Luigi Petracchi. La giornata al museo non sarà comunque caratterizzata solo dall’inaugurazione della mostra. Infatti, è previsto un «programma di 18 ore di eventi che si protrarrà fino all’alba, tra racconti scenici, pratiche di meditazione, workshop, performance e concerti per celebrare il misticismo del momento». Tra gli eventi previsti il racconto scenico di Maurizio Vanni “Vedere l’invisibile – arte, esoterismo, alchimia”, un workshop, che si terrà alle 2 del mattino, dal titolo “Dal segno al simbolo – Trasmutazione della materia” a cura di Christian Balzano, Maicol Borghetti e Luigi Petracchi, o la performance di musica elettrica che ci sarà alle 3 del mattino con Alessandro Miracapillo. Senza dimenticare la lectio Magistralis di Alfonso Maurizio Iacono dell’università di Pisa, intitolata “Il linguaggio del mito”.

In serata anche un evento per bambini

In serata, invece, previsto un evento dedicato ai più piccoli alla Biblioteca dei Ragazzi/e situata al parco Due Giugno, nei pressi dell’ingresso che dà su via della Resistenza. L’evento, dal titolo evocativo “Letti di Notte” si svolgerà dalle 21 alle 22 e prevede l’esecuzione di letture a luce soffusa sotto gli alberi nel giardino della biblioteca, proprio per festeggiare il solstizio d’estate. L’evento è dedicato ai bambini e alle bambine dai 4 anni in su e alle loro famiglie ed è ad ingresso libero. L’evento, come sottolinea il Comune di Bari in una nota, fa parte del cartellone estivo denominato “Estate Leggerà 2022” e «celebra il periodo più magico dell’anno con un evento carico di atmosfere suggestive. Realizzata a partire dalle ore 21, l’iniziativa si terrà negli spazi verdi illuminati da decine e decine di lanterne che con luce soffusa accompagneranno i gruppi di bambini/e e famiglie nel percorso verso cinque luoghi diversi e cinque storie diverse, per concludersi con una sorpresa finale a suon di musica».