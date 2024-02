Altamura, auto rubata (e poi lo schianto): il video

Il cavo che si spezza e l'auto trainata che finisce contro la recinzione di un cantiere. Questo l'epilogo del tentato furto avvenuto la scorsa notte ad Altamura in via Madonna della Croce. Tre o forse quattro i malviventi entrati in azione, due che agganciano l'auto da rubare, una Mercedes di grossa cilindrata, all'Audi guidata dal complice. Forzati gli sportelli, è scattato l'allarme mentre i residenti urlavano contro i malviventi. Alla prima curva, però, il cavo si spezza e i due ladri sono costretti alla fuga.