All'incrocio multe-record. «Il segnale? Non l'ho visto»

È l’incrocio più discusso di tutta la città capoluogo, quello del bar “Rosso e Nero”, il punto esatto dove viale dell’Università si incontra con viale Gallipoli. Due strade nevralgiche della viabilità cittadina che da tempo sono al centro del dibattito politico a causa di un divieto di accesso, della segnaletica stradale poco chiara - secondo i detrattori - e della pioggia di multe agli automobilisti (54mila in 10 mesi). Accade in prossimità dell’incrocio. E anche nel pomeriggio della scorsa domenica - tra le 17.30 e le 19.30 - in sole due ore sono state ben otto le auto che hanno svoltato nel tratto di strada non consentito. A questi otto automobilisti arriveranno altrettanti verbali. Il punto di vista di chi ha commesso le infrazioni, tuttavia, è analogo. Tutti alla segnalazione hanno risposto: «La segnaletica non si vede, non è chiara».