Adriatic Cup, caretta caretta invade il campo di gara durante le prove

Adriatic Cup a Brindisi: durante le prove cronometrate della F4, la caretta caretta che da anni vive nel porto, ha "invaso" il campo di gara. È intervenuto il giudice internazionale della UIM, Union International Motonatique, Jennifer Jelf, che ha temporaneamente fermato la prova.

"Stay away, stay away" ha urlato ai piloti!!! Una piacevole interruzione durata una manciata minuti, giusto il tempo necessario per far sì che la tartaruga liberasse il campo di gara.