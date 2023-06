Libero e Virgilio mail, lento ritorno alla normalità: problemi per recupero password

Libero e Virgilio mail tornano lentamente a funzionare. Anche se rimangono i problemi per alcuni utenti che, per esempio in caso di recupero password, non riesco ad accedere al portale. Un altro duro colpo per le caselle elettroniche di Libero e Virgilio alle prese con problemi tecnici che hanno creato notevoli disagi agli utenti. Ecco la nota ufficiale di "Italia Online": «Desideriamo informare i nostri utenti, a cui vanno nuovamente le nostre scuse per il disagio arrecato, che il disservizio della Libero Mail e Virgilio Mail dovuto a instabilità all’infrastruttura è in fase di risoluzione. È in corso la riapertura progressiva e costantemente monitorata delle caselle e anche l’accesso tramite App è reso disponibile con le medesime modalità. I nostri tecnici proseguono nel lavoro per rispristinare quanto prima le piene funzionalità degli account. Siamo consapevoli del disagio arrecato e non possiamo che ringraziare i milioni di utilizzatori di Libero Mail e Virgilio Mail per la pazienza dimostrata. Ulteriori aggiornamenti saranno forniti appena disponibili. Per ogni necessità, resta attivo per i nostri utenti il numero di assistenza 02-83 90 55 21, tutti i giorni dalle 8 alle 22».