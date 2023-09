Ci voleva un’indagine con un campione di oltre duemila persone per rendersi contro che gli over 50 usano contenuti digital, social e giornali online compresi, molto più degli under 50. Per dimostrare che anche i non nativi digitali acquistano, e tanto, via internet, si informano consultando i siti e comunicano con il mondo attraverso la tastiera. Parliamo dai 50 in su, il che vuol dire anche 75 e oltre. L’indagine, “La vita segreta degli adulti: abitudini digitali degli over 50”, è firmata da Hearts & Science, agenzia di comunicazione e media di Omnicom Media Group. Di fatto, un calcio ai luoghi comuni che vogliono i super adulti con usi, costumi e interessi che si avvicinano più alla sfera geriatrica che non a quella di una fase matura, piena e attiva dell’esistenza. Sono stati messi a confronto due gruppi di popolazione: 18-49 anni e 50-80.

STRATEGIE ERRATE

Molte sorprese. D’altronde, il fenomeno del cosiddetto “ageismo”, è carico di stereotipi, pregiudizi e le discriminazioni. Tanti e tali che spesso arrivano a escludere la fascia dei cinquantenni dal mondo del marketing. Se guardiamo bene, infatti la pubblicità è indirizzata soprattutto a bambini, giovani e anziani. E chi sta in mezzo? Donne e uomini quasi sconosciuti. I risultati saranno presentati in un evento live il 26 settembre a Milano all’interno del progetto Villa Futura. «Di fatto - spiega Emanuele Giraldi, Managing director di Hearts & Science - Le ricerche di mercato spesso non includono gli over 50. Ignorando un target che rappresenta quasi il 50% del Pil italiano. Una fetta di popolazione intrappolata in schemi di rappresentazione desueti e stereotipati, superati dalla realtà. L’indagine, per esempio, dimostra che ultra 50 sono molto inclini all’utilizzo di device di ultima generazione. Posseggono tutti i più moderni strumenti di comunicazione». Ecco il ritratto in numeri. Il 93% degli over 50 possiede uno smartphone, a cui seguono pc desktop e laptop (82%), smart TV (56,1%) e tablet (40,5%). Inoltre ben 8,6 milioni dei 50+ prenotano viaggi online contro 7,8 milioni dei 18-49. Le attività legate al mondo dei viaggi che vedono gli over 50 più coinvolti riguardano lo studio e la condivisione di informazioni sulle destinazioni. La ricerca, dunque, dimostra che il mondo degli adulti è diverso da quello che viene erroneamente rappresentato all’interno della comunicazione contemporanea. «Ci troviamo di fronte a un target inedito, pienamente integrato all’interno dei moderni meccanismi di comunicazione - aggiunge Giraldi - di scambio d’informazioni e di acquisto. Gli over 50 sono tante cose: cinture nere di e-commerce, fan di amicizie e amori sui social network, appassionati viaggiatori dalla recensione facile, sportivi, ambientalisti e soprattutto super digitali. Lungi dal rappresentare una categoria conservatrice».

I DATI

1) Negli ultimi tre mesi in Italia ci sono stati molti più acquirenti online over 50 (14,8 milioni) che tra i 18-49 (11,6 milioni). Sono gli adulti la categoria più proiettata verso l’e-commerce. Con una gamma di preferenze. I 50-59 acquistano in percentuali più alte prodotti bellezza (55%) e sport (52%). I 60-63 prediligono viaggi (31%) e prodotti legati alla sessualità (42%). Infine, i 74+ sono compratori di articoli legati all’elettronica.

2) L’over 50 è una (o più generazioni) decisamente social: Facebook, Instagram, Linkedin, TikTok, Twitch, YouTube, X/Twitter. In termini di numero di individui sui social network, si ritrovano nuovamente più adulti (21 milioni per i 50+) che giovani (19,5 milioni per i 18-49). Circa l’80% degli adulti 50+ utilizza abitualmente i social network. Ecco le percentuali di utilizzo dei social: 50-59 anni (81%), 60-73 anni (83%) e 74+ anni (76%).

3)​La ricerca sfata il mito dell’over 50 incatenato alla TV. Una élite di 50+ che si informa solo online (più della fascia 18-49). Gli over 50 sono più propensi all’abbonamento a un quotidiano o un magazine rispetto ai più giovani (il 14,4% per i 50+ contro l’11,8% dei 18-49). Online, i 50-59 cercano tutorial e informazioni su aziende e prodotti. I 60-73 prediligono gli approfondimenti in TV, i 74+ sono guidati dai risultati sportivi, una passione sempre verde.

4) Gli over 50 sono un gruppo sociale dinamico, partecipe, che vuole vivere intensamente la vita. Anche quella sportiva. Circa 8 milioni di persone di età compresa tra i 50 e i 74 anni battono i giovani (18-49) in attività come l’andare al cinema e a teatro, o nel dedicarsi a un hobby. Non solo: li superano nello sport, sia nella pratica regolare che nella partecipazione a eventi sportivi dal vivo. E anche rispetto allo streaming risultano vincenti

5) WhatsApp, in realtà, è diventato il loro ambiente ideale. Esaudisce, incoraggia e promuove una nuova volontà di socializzare dei 50+. Su WhatsApp, indica l’indagine, gli over 50 battono i 18-49 già dalla percentuale di penetrazione (91% vs 88%). Sebbene la generazione degli over 74 abbassi un po’ la media (85% di utilizzatori), ci troviamo di fronte, comunque, a percentuali di utilizzo altissime. Un mezzo veloce di cui non si può fare a meno.

