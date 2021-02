Dal Gif designer al moderatore di Clubhouse, i nuovi professionisti del digital

Da chi inventa trucchi per fare più belle le foto di Instagram a chi crea effetti speciali per catturare l’attenzione dei follower, ecco le professioni digital che sono più ricercate.

Gif designer, figura di esperto e creativo designer in grado di creare immagini in movimento per diverse piattaforme come Instagram, TikTok e WhatsApp ma anche per brand. La richiesta dei professionisti delle Gif è cresciuta a livello mondiale del 73% e addirittura del 208% in Italia (dati Fiverr).

L’Instagram Filter Creator è colui che crea filtri ed effetti speciali per le fotografie per Instagram o per le altre app specializzate in editing fotografico. Tra sviluppatore e creativo. Secondo Fiverr, la richiesta di questa professionalità è aumentata del 109% nel mondo e dell’84% in Italia.

Il TikTok manager, è colui che gestisce contenuti su TikTok che facciano presa sul pubblico della Gen Z (nati tra il 1995 e il 2010) evitando la mera promozione del prodotto e puntando invece su coinvolgimento e divertimento. La domanda di TikTok manager è aumentata del 172% in Italia e del 200% nel mondo.

Motion designer, è uno sviluppatore specializzato in animazioni, oggetti grafici, titolazioni e tutto ciò che è digitalmente “in movimento” e che sta diventando sempre più cruciale per la comunicazione digitale dei brand e anche delle testate online. Professionalità in grande crescita.

Moderatore di Clubhouse. Clubhouse è il nuovo social network basato sulla voce su cui è concentrata l’attenzione di tutti. Sarà quindi sempre più ricercato da brand e testate giornalistiche avere una figura di moderatore di discussioni all’interno delle room che abbia esperienza radiofonica e intraprendenza.

