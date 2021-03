Boom Podcast, il fondatore del Festival: «Un ecosistema produttivo che fa bene al Paese»

Ci considerano artisti, creativi o addirittura geni. Caratteristiche ideali per il magico universo del podcasting dove per una volta l’Italia non deve per forza solo inseguire. L’audio in versione podcast rappresenta ormai uno spazio crossmediale che fonde l’arte della pianificazione legata alla scrittura insieme al piacere e alla casualità di una chiacchierata. Ne parliamo con Giulio Gaudiano, conduttore di StrategiaDigitale.info e fondatore...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati