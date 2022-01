Metaverso e Nft, il piacere della realtà: nuovi schermi e smartphone, ecco le novità del Ces

Non erano in presenza, ma solo in streaming, Google, Amazon e Meta. Ma per il resto il Consumer Electronics Show, la grande fiera della tecnologia, nonostante la riduzione anche delle giornate di apertura, nella sua formula ibrida presenza-digitale è riuscita comunque a garantire oltre 40.000 partecipanti e 2.300 espositori, accorsi al Salone di Las Vegas per presentare le innovazioni hi-tech. Tra gadget stravaganti, inediti prototipi e...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati