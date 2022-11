Violenza sessuale nei confronti di un vicino di casa minorenne: un arresto

I carabinieri di Palagiano hanno eseguito un'ordinanza di custodia cautelare in carcere, emessa dal gip del Tribunale jonico su richiesta della Procura, nei confronti di un 56enne palagianese, già pregiudicato, gravemente indiziato dei reati di violenza sessuale consumata e di vari tentativi di violenza sessuale ai danni di un minore.

La denuncia della madre

L'attività investigativa, avviata circa due settimane fa, dopo la denuncia della madre del giovane, è finora consistita nell'assunzione di informazioni fornite dalla vittima, nell'ascolto di persone informate sui fatti e nell'acquisizione di documentazione. In particolare l'ascolto della vittima è avvenuto direttamente da parte del magistrato della Procura della Repubblica di Taranto, con l'ausilio di uno psicologo in servizio presso l'Asl e della polizia giudiziaria operante nella sala «Una stanza per sé» destinata agli ascolti protetti, all'interno degli uffici della Compagnia di Massafra ed inaugurata nel mese di ottobre del 2022.

Almeno un palpeggiamento

Oggetto di provvisoria contestazione sono vari episodi delittuosi, iniziati nella scorsa estate, nei quali l'indagato, abitante nello stesso condominio del minorenne, avrebbe cercato di far compiere al giovane atti sessuali contro la sua volontà, nonché una ipotesi di violenza sessuale consumata nei primi giorni di novembre, quando la vittima, dopo essere stata attirata con una scusa ad entrare nell'abitazione dell'indagato, avrebbe subito un palpeggiamento. In tale contesto il minorenne, seppur profondamente scosso, è riuscito, mentre si allontanava dall'abitazione dell'indagato, a scattare una fotografia che ritraeva l'uomo in atteggiamenti reputati inequivoci. Il gip del Tribunale di Taranto ha ritenuto che gli elementi acquisiti integrassero i gravi indizi di colpevolezza in grado di giustificare, unitamente alle esigenze cautelari, l'applicazione della misura cautelare della custodia in carcere. Quindi oggi per l'uomo sono scattati gli arresti e lo stesso è stato portato nel carcere di Taranto a disposizione dell'Autorità Giudiziaria, in attesa dell'interrogatorio di garanzia.