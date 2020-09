Test sierologici ai prof. Ecco dove prenotarli

Test sierologici dei docenti: si effettuano dal proprio medico di base. Qualora il dottore di riferimento non abbia aderito alla campagna di screening, gli operatori scolastici interessati all'effettuazione del test, potranno inviare la propria richiesta al Distretto Socio Sanitario di appartenenza.

A chiarirlo è l'Asl di Taranto che fornisce tutti gli aggiornamenti. Come è noto il Ministero della Salute ha avviato una campagna di screening per monitorare lo stato di salute del personale docente e non docente operante nei nidi, nelle scuole dell'infanzia, nelle scuole primarie e secondarie pubbliche, paritarie e private prima dell'inizio dell'attività lavorativa.

Con Circolare numero 8722 del 7 agosto del Ministero della Salute e Circolare di recepimento regionale del 12 agosto, sono stati definiti gli indirizzi operativi per l'effettuazione dei test sierologici gratuiti e su base volontaria. Le disposizioni prevedono che i test per il personale docente e non docente delle scuole statali siano a carico dei Medici di Medicina Generale.

I docenti e i dipendenti degli istituti scolastici statali che abbiano intenzione di sottoporsi al test dovranno, pertanto, contattare i propri medici di base. Qualora questi non svolgano l'esame, i docenti o gli Ata potranno inviare la propria richiesta al Distretto, come scritto, indicando i propri dati anagrafici, eventuale copia della tessera sanitaria e recapito telefonico. Ecco di seguito gli indirizzi mail da usare: Distretto Unico (per chi risiede nel comune di Taranto) distrettounico@asl.taranto.it; Distretto n.1 (per chi risiede nei comuni di Laterza, Ginosa, Castellaneta e Palagianello) distretto1@asl.taranto.it; Distretto n.2 (per chi risiede nei comuni di Massafra, Statte, Mottola e Palagiano) distretto2@asl.taranto.it; Distretto n.5 (per chi risiede nei comuni di Martina Franca e Crispiano) distretto5@asl.taranto.it; Distretto n.6 (per chi risiede nei comuni di Grottaglie, San Giorgio Jonico, Pulsano, Faggiano, Leporano, Carosino, San Marzano di S.G., Montemesola, Monteiasi, Monteparano, Roccaforzata distretto6@asl.taranto.it; Distretto n.7 (per chi risiede nei comuni di Manduria, Sava, Torricella, Maruggio, Lizzano, Fragagnano, Avetrana distretto7@asl.taranto.it

Sarà cura del Distretto Socio Sanitario inviare una mail agli interessati indicando la data e l'ora per l'esecuzione del test sierologico. Al personale delle scuole paritarie, il test verrà eseguito dal Dipartimento di Prevenzione dell'Asl che ha già inviato comunicazione a tutti gli istituiti per organizzare la campagna. Il test, effettuato su base volontaria, consiste in un prelievo di alcune gocce di sangue che permette di verificare la presenza di anticorpi anti-Sars-CoV2. In caso di esito positivo, si procederà all'esecuzione del tampone naso-faringeo e, in caso di positività confermata, la persona verrà posta in isolamento.

