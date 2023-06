Sotto sequestro due quintali e mezzo di cozze "illegali"

Sotto sequestro due quintali e mezzo di cozze nere "illegali". Il carico è finito sotto chiave nell'ambito dell'ennesima operazione della Polizia di Taranto contro il fenomeno del mercato nero di mitili. I due quintali di cozze sono state scovate a bordo di un furgone che procedeva sulla statale 100 per Bari. Il cospicuo quantitativo di mitili è stato sequestrato e il conducente del mezzo ha rimediato una multa da 1500 euro.

L'operazione

Senza sosta l’attività di controllo e di contrasto della Polizia all’illecito commercio di mitili che soprattutto in questa prima parte della stagione estiva ha registrato un particolare incremento.

Il controllo

Gli agenti del Commissariato Borgo l'altro giorno hanno notato un furgone che scendeva sotto il ponte di Punta Penna, alla periferia della città per caricare le cozze. Ed è partito un servizio di appostamento.

I poliziotti hanno seguito per qualche minuto il mezzo furgonato e lo hanno bloccato lungo la statale 100 all’altezza dello stabilimento siderurgico ex Ilva. Nel messo sono stati trovati i due quintali e mezzo di cozze nere prive di tracciabilità e di documentazione che ne attestassero la provenienza. I mitili sono stati sequestrati e immediatamente distrutti. Al conducente del furgone è stato contestata una sanzione amministrativa per un importo di 1.500 euro.