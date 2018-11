Ruba lo scivolo dei bimbi dai giardinetti: voleva rivenderlo come ferro vecchio

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Ha rubato lo scivolo dei bambini dai giardinetti di Piazza Madonna delle Grazie, nel pieno centro di Taranto. Ieri sera lo ha caricato sulle spalle e lo ha trasportato sino alla sua abitazione, distante diversi isolati. Voleva venderlo come ferro vecchio per ricavare qualche euro. Sotto casa, però, ha trovato gli agenti della Volante ad attenderlo. Ad allertare i poliziotti alcuni passanti chiaramente insospettiti dalle manovre dell'uomo. Lo scivolo è stato recuperato, mentre per il ladro, un pregiudicato Tarantino di 36 anni, è scattata la denuncia a piede libero per furto.