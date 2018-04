La mia danza tra i rifiuti per risvegliare le coscienze

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

«Sono sceso scalzo in mezzo ai rifiuti e ho iniziato la mia danza, ho sentito i piedi soffrire come soffre la nostra sabbia, le mani tagliarsi, il cuore piangere come il mare infestato d’inverno da un uomo che non rispetta e non ricorda più cosa significa esserlo. Si dice che si apprezzano sempre le cose quando non le si ha più, io non voglio aspettare di perdere ancora e tu?».È questo il grido, la provocazione e lo sfogo di un artista che vede il suo mare ferito. Valerio Moro ha voluto lanciare così un messaggio di sensibilizzazione attraverso la sua danza, immortalato in uno scatto che lo raffigura mentre balla su una spiaggia di rifiuti.Trent’anni, da venti lontano dal suo paese d’origine, Fragagnano, ha girato il mondo rincorrendo il suo sogno: ballare, coreografare, inseguire il sacro fuoco di Tersicore. Ma alla fine torna sempre al Sud per «ricaricare le pile - come ama dire, per sentire la mia gente, la mia famiglia, il sole caldo, che io sono convinto sia così solo qui, la salsedine e la delicatezza del mare sulla mia pelle, il leggero vento che dà sollievo. È una sensazione unica».Direttore artistico, giudice e coreografo internazionale, diplomato alla Scuola di Ballo del teatro alla Scala di Milano, ha lavorato – tra le altre - con le compagnie dell’Oniro, dell’Opera di Roma e del Teatro alla Scala vestendo i panni di ballerino, anche solista, in importanti produzioni come l’Aida diretta da Zeffirelli. Coreografo per Rai, Mediaset e per videoclip musicali, ha partecipato ad Amici 2013.A passi veloci, rincorrendo la sua passione, ha raggiunto il Canada nella compagnia del Vancouver City Dance Theatre con la quale collabora tuttora, ma ha lavorato anche alle Canarie, in Russia e in Polonia. «È la vita del ballerino» dice con tranquillità, ripensando ai suoi viaggi in giro per l’Italia e per il mondo, lontano dalla sua terra.