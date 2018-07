Picchia la moglie davanti ai figli, arrestato

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Ha picchiato la moglie a calci e pugni. E le ha anche promesso che l'avrebbe uccisa. Tutto sotto gli occhi dei figli. Una brutale aggressione per la quale è stato arrestato dai carabinieri. In carcere un uomo di 46 anni di Crispiano che ora dovrà difendersi dalla contestazione di maltrattamenti in famiglia. Le manette sono scattate dopo la richiesta di aiuto della vittima.