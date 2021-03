La lucciola è un trans, 70enne scappa ma gli rubano 1000 euro

Ha scoperto che la lucciola sudamericana che aveva ingaggiato in realtà era un trans. A quel punto ha cercato di svignarsela, per nulla interessato a quel tipo di rapporto. Quando stava per uscire dalla casa a luci rosse nel centro di Taranto, però, ha scoperto che gli mancavano mille euro.

E a quel punto ha chiesto l'intervento della Polizia. Brutta avventura per un settantenne tarantino che sognava qualche minuto di bollente passione e invece ha dovuto fare i conti con un paio di malviventi di nazionalità colombiana. Il trans e un suo complice, infatti, dinanzi alle rimostranze dell'anziano hanno restituito solo una parte del denaro e lo hanno buttato fuori in malo modo.

Al loro arrivo gli agenti della Volante hanno identificato i due stranieri e li hanno denunciati per rapina impropria. Uno dei due, peraltro, è risultato destinatario di un ordine di carcerazione. E per lui si sono aperte le porte del penitenziario.