Incidente sul lavoro: operaio muore folgorato in un cantiere stradale

Un operaio è morto folgorato questa mattina mentre era al lavoro in un cantiere stradale sulla Taranto Avetrana, non lontano dalla periferia del capoluogo jonico. La vittima, si tratta di un uomo di 58 anni di San Marzano di San Giuseppe, ha perso la vita durante le operazioni all'interno del cantiere per la realizzazione di opere relative alla strada Regionale 8. Stando alle prime informazioni, l'incidente sarebbe avvenuto mentre era in azione una motopompa.

Durante l'intervento sarebbe stato urtato accidentalmente un cavo che avrebbe sviluppato la scarica che ha ucciso il lavoratore. Sul posto sono scattati subito i soccorsi con l'intervento dei sanitari del 118. Ma per la vittima, purtroppo, non c'è stato nulla da fare. Nel cantiere sono subito arrivate anche le pattuglie della Polizia.

La condanna

"Lo abbiamo detto troppe volte “adesso basta”, ora la morte di Angelo Cotugno (59 anni), inchioda tutti alle proprie responsabilità. Responsabilità che ora come Fillea Cgil Taranto, chiediamo vengano individuate definitivamente". E’ il commento a caldo del segretario generale della Fillea Cgil di Taranto, Francesco Bardinella, dopo l’incidente sul lavoro di oggi in un cantiere della Semat per la costruzione della strada Talsano-Avetrana, Regionale 8. "La dinamica è in fase di accertamento – commenta ancora Bardinella – ma sappiamo per certo solo la condizione in cui questi operai vivono da tempo.

La Semat ha presentato istanza di concordato e in quella gettata di cemento, vicino ai cavi dell’alta tensione, c’era anche tutta l’angoscia di chi è precario ormai da troppo tempo". "È necessario intervenire per cambiare le leggi sul lavoro, sulla sicurezza delle persone, sulla prevenzione. Negli appalti si concentrano gli incidenti mortali maggiori" – aggiujnge Giovanni D’Arcangelo, segretario generale della Cgil di Taranto. "Lo diciamo da tempo, basta con il solito cordoglio. Bisogna fermare questa mattanza di persone che escono di casa la mattina per lavorare e non tornano più dai loro cari". "Alla famiglia – conclude Bardinella - non consegneremo solo il nostro cordoglio ma anche la nostra pratica vicinanza". Il tema delle morti sul lavoro, come si ricorderà, fa parte anche dei temi posti all’attenzione di Cgil e Uil nella giornata di protesta che si svolgerà tra due giorni con il sit in sotto la Prefettura di Taranto.