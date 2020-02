Il vento alimenta il rogo, paura sulla litoranea

Un incendio ha interessato questa mattina il litorale manduriano all’altezza del fiume Chidro, in località San Pietro in Bevagna. Le fiamme hanno bruciando una vasta area del canneto che costeggia le sponde del fiume. I vigili del fuoco del distaccamento di Manduria sono intervenuti riuscendo con difficoltà a spegnere le fiamme che erano alimentate dal forte vento. Sull'origine non è possibile escludere il dolo. Sul posto anche i vigili urbani di Manduria. Non si hanno notizie su eventuali danni alle abitazioni della zona. © RIPRODUZIONE RISERVATA