Minaccia di gettarsi dal balcone, donna salvata dai carabinieri

Tragedia sfiortain mattinata a Taranto, dove intorno alle 11 i carabinieri sono intervenuti al quartiere Paolo per salvare una donna che minacciava di lanciarsi dal quinto piano del suo palazzo.

La donna, una 55enne del posto, era già seduta sulla ringhiera del balcone. Una volta falliti i tentativi di dissuaderla dal compiee il gesto estremo, un militare è entrato nell'abitazione bloccandola e traendola in salvo. La donna è poi stata accompagnata in ospedale per gli accertamenti del caso. © RIPRODUZIONE RISERVATA