Beve troppo e aggredisce padre e madre. Ora è in carcere

Ha aggredito e colpito la mamma anziana dopo essere tornato a casa ubriaco. Poco dopo, però, è stato arrestato dalla Polizia di Taranto, In carcere è finito un tarantino di 46 anni che è stato bloccato in flagranza di reato dagli agenti con le contestazioni di maltrattamenti in famiglia, minaccia, lesioni personali, danneggiamento e resistenza a pubblico ufficiale.

L'intervento

Gli agenti l'altra notte sono piombati in un appartamento del quartiere Paolo VI. A lanciare l'allarme alcuni vicini che avevano udito le urla della vittima. Al loro arrivo nella zona i poliziotti hanno incrociato un anziano che correva in strada inseguito da un giovane che lo insultava.

L'accertamento

Gli agenti con non poche difficoltà sono riusciti a riportare la calma nonostante l’atteggiamento a dir poco ostile dell’aggressore visibilmente ubriaco. Il malcapitato ha raccontato che il figlio, poco prima, era rentrato a casa e senza un plausibile motivo aveva aggredito prima la madre e poi il padre giunto in soccorso della donna. Per il figlio degenere si sono aperte le porte del carcere.