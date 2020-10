Abbandonano mobili vecchi davanti alle colonne doriche, incastrati dalla telecamere

Hanno abbandonato mobili vecchi proprio davanti alle colonne doriche, uno dei simboli di Taranto, ad un passo da Palazzo di Città. Un blitz di domenica mattina che è stato immortatalato dalla telecamere. Ed ora per i responsabili è in arrivo una multa salata. Le immagini, infatti, sono al vaglio della Polizia Locale che ha già dato un nome agli autori di quello che è stato bollato dallo stesso sindaco Rinaldo Melucci come un vero affronto.

«Non avremo remore a punire gli autori di quel gesto – ha spiegato il primo cittadino – così come non ne avremo a punire chiunque insista col disprezzare la bellezza della nostra città. Le telecamere del nostro sistema di sorveglianza, che sarà potenziato, insieme alle videotrappole di Kyma Ambiente ci consentiranno di vincere questa battaglia: la Taranto civile è più forte di questi miseri sporcaccioni».



