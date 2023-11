Taranto, il presidente Mattarella inaugura il Festival della cultura paralimpica

Prenderà il via domani, 14 novembre, alle 11.30, alla presenza del presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, la quarta edizione del Festival della Cultura Paralimpica, in programma a Taranto fino al 17 novembre. A salire sul palco della giornata inaugurale, all'interno dell'Arsenale militare marittimo, saranno le atlete afgane di taekwondo Zakia Khudadadi e Mahdia Sharifi, il judoka Dong Dong Camanni, il giocatore di basket in carrozzina Joseph Joel Boganelli, l'allenatrice di volley Alessandra Campedelli.

Il programma

Coordinerà il direttore di Rai Sport Iacopo Volpi.