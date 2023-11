Scuola: la passione per formare i giovani

Peculiarità ed esigenze locali unite a un’istruzione capace di integrarsi con gli aspetti dell'attualità e delle necessità nazionali, europee e internazionali: gli istituti di istruzione secondaria superiore devono proporre percorsi formativi che vadano anche oltre la didattica, puntando fortemente sulla crescita umana e sociale della persona per facilitare l’approdo tanto nel mondo accademico e universitario quanto in quello del lavoro.



Gli innovativi percorsi formativi del Liceo Da Vinci

Il Liceo Da Vinci è suddiviso in due indirizzi di studio, il Liceo Scientifico Tradizionale e il Liceo Scientifico opzione scienze applicate. Il primo ha il compito di indirizzare lo studente allo studio del nesso tra cultura scientifica e tradizione umanistica, mentre il percorso di scienze applicate fornisce competenze avanzate nell’ambito della formazione scientifico-tecnologica. Dal 2021 sono stati integrati i percorsi Cambridge International e Biologia con curvatura biomedica, l'anno successivo anche il Liceo Matematico.

Il liceo propone inoltre il “Da Vinci 4.0”, un percorso studi quadriennale con accesso diretto all'università e incentrato sull'innovazione metodologica e didattica orientata al mondo dell'università e del lavoro: formazione umanistica, sociale e civile si uniscono con quella tecnica e scientifica in programmi curricolari che, grazie alla diversa strutturazione oraria, permettono di ridurre di un anno il percorso di studio. La sezione Cambridge International offre invece programmi e qualifiche Cambridge IGCSE, un certificato di competenza che gli studenti britannici ottengono al termine della scuola secondaria. Il percorso offre un forte potenziamento dell'insegnamento della lingua inglese, con lezioni in lingua anche di matematica e fisica.

Il Liceo Scientifico con percorso in Biologia con curvatura Biomedica, promosso dal MIUR e della Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri, ha durata triennale ed è destinato agli studenti delle classi terze interessati ad acquisire competenze in ambito biologico e sanitario, soprattutto come orientamento universitario. Inoltre, dall'anno scolastico 2022/2023 il Liceo ha attivato un corso di Scientifico Matematico, con il progetto proposto dal Dipartimento di Matematica dell'Università di Salerno: il percorso prevede una formazione scientifica qualificata, con approfondimenti riguardanti i contenuti matematici e attività interdisciplinari laboratoriali che coinvolgono anche la fisica, la logica, l'informatica, l'arte e la letteratura.

La “Curvatura Sportiva” è un’altra proposta formativa che potenzia il Liceo con due ore settimanali dedicate al diritto dello sport e alla formazione in discipline sportive, che permettono di coniugare lo studio alla valorizzazione del ruolo educativo dell'attività fisica. Environment, Economics, Equity (3E) è il percorso quadriennale che offre agli studenti una formazione aggiornata sul tema di sempre maggiore importanza della sostenibilità ambientale, proposto con il supporto della SIMA, Società Italiana di Medicina Ambientale, dalle energie rinnovabili al risparmio energetico, dall'economia circolare alle connessioni dell'incidenza umana sull'ecosistema.

L'indirizzo “I Linguaggi della Comunicazione” è un corso che si svolge durante l’anno scolastico 2023/24, a partire da novembre 2023 e fino ad aprile 2024. Della durata di 60 ore, il progetto si articola in due sezioni che, eccetto nella fase iniziale, andranno a intrecciarsi in un percorso dedicato e focalizzato sul mondo del giornalismo: la prima sezione, della durata di 30 ore, è a cura dell'Università del Salento, mentre l'altra, prevalentemente laboratoriale, è a cura dei giornalisti del Nuovo Quotidiano di Puglia.

Attività extracurriculari per diventare cittadini migliori

Laboratori, progetti, corsi: dalla scrittura alla matematica, l'arte, lo sport e l'ambiente, sono tantissime le attività extracurriculari proposte dal Liceo Da Vinci, per andare incontro alle vocazioni e alle necessità di ogni studente. L'istituto partecipa attivamente a progetti di formazione e orientamento per facilitare il futuro accademico o professionale: «L’obiettivo è formare competenze per far sì che i nostri giovani siano al centro del progetto per poi diventare cittadini migliori» spiega la preside del Liceo, Annarita Corrado. «Io dico sempre che la mia è la scuola più bella del mondo perché diamo il massimo e lo facciamo con tantissima passione, credendo nei giovani e dando loro esempi positivi. Portiamo qui personaggi sportivi, anche medaglie d’oro olimpiche, scrittori impegnati, per fornire modelli positivi rispetto a quelli che inondano i social e negli anni notiamo che funziona. Gli alunni sono coinvolti e gli ex studenti non dimenticano mai gli anni trascorsi qui da noi».



Collaborazioni e progetti, anche extra regione

Grazie alla collaborazione con diverse scuole e enti locali, il Da Vinci ha formalizzato accordi per la realizzazione di numerosi progetti: contrasto del cyber bullismo, prevenzione al gioco d'azzardo patologico, geopolitica, promozione delle attività formative e dell'insegnamento delle discipline scientifiche, percorsi di biologia biomedica, corsi di formazione scientifica qualificata e progetti di matematica promossi insieme all'Università Luigi Bocconi di Milano.

L'istituto collabora anche con realtà esterne come USR Puglia, USP Lecce, l'amministrazione comunale di Maglie e altre del basso Salento, ma anche con quella di Lecce, la Regione Puglia e istituzioni scolastiche e universitarie, nonché con enti con finalità culturali o socio-educativi nel campo della scienza, della ricerca, della medicina e della letteratura. Il Liceo si è inoltre costituito presidio di “Libera. Associazioni, nomi e numeri contro le mafie” intitolato a Piersanti Mattarella.

Per conoscere più nel dettaglio l'offerta formativa dell'istituto e i servizi che può offrire è possibile visitare il sito internet www.liceodavincimaglie.edu.it