Paura in gioielleria, rompono la vetrina e fuggono con i preziosi

Colpo questa mattina in una gioielleria nella centralissima via Fanelli a Martina Franca. I malviventi si sono introdotti nel negozio all'orario di apertura approfittando dell'assenza momentanea del titolare e dopo aver infranto la vetrina principale hanno trafugato buona parte della merce esposta (gioielli e orologi) facendo poi perdere velocemente le proprie tracce. Sul posto i Carabinieri della Compagnia do Martina che dopo aver effettuato tutti i rilievi del caso hanno avviato le indagini.