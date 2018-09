Quante bottiglie di Primitivo di producono in un anno? Ecco i numeri del 2017, annata record

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Annata record, il 2017, per la produzione del Primitivo di Manduria in tutte le sue varianti: Dop, Riserva Dop e dolce naturale Docg. Sono stati prodotti quasi 13 milioni di litri che equivalgono a poco più di 17 milioni di bottiglie, di cui il 70% viene esportato, circa 100 milioni di euro di valore stimato (consumo interno di circa 30 milioni ed estero di circa 70 milioni).L’aumento è stato del 13,87% rispetto al 2016, che conferma ancora una volta il primato della grande doc nei maggiori mercati del mondo. I numeri dell’annata 2017 sono stati forniti dal Consorzio di tutela del Primitivo di Manduria. «Il Primitivo di Manduria non è più una novità, ma una colonna portante del comparto enoico non solo pugliese ma anche italiano - afferma soddisfatto Roberto Erario, presidente del Consorzio -. È un vino che non conosce crisi, soprattutto all’estero con un exploit importante su tutti i mercati». Il Consorzio attualmente riunisce 46 aziende che vinificano ed imbottigliano e oltre 900 soci viticoltori.