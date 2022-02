Piatti dipinti come opere d'arte: la chef che sogna la stella Michelin

Orecchiette di grano arso, alici e pomodoro. Ma anche mousse di ricotta e fichi, carota caramellata alla mandorla. Vellutata di cardoncelli e burratina affumicata. Nei suoi piatti c’è tutta la Puglia ed in particolare, la provincia di Taranto. Non solo nei sapori ma anche nelle immagini che Patrizia Girardi, massafrese, executive chef di Masseria Amastuola, dipinge con uno stile che non può passare inosservato.

APPROFONDIMENTI ...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati