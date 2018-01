Paura allo stadio: ubriaco sfonda le transenne in auto

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Momenti di panico davanti allo stadio di Martina Franca, dove un 34enne a bordo della sua auto ha sfondato le transenne zigzagando tra chi si apprestava a entrare nella struttura per assistere alla partita.Il tutto è avvenuto all'esterno dello stadio ”Tursi” durante l’incontro di calcio della squadra locale. L'incontro era da poco cominciato quando un automobilista in evidente stato di alterazione psicofisica, ha sfondato con la propria autovettura le transenne metalliche poste in corrispondenza dell’ingresso della curva nord.L’uomo zigzagando a bordo della sua vettura ha seminato il panico tra gli spettatori ritardatari che si apprestavano ad accedere all’impianto sportivo pochi minuti dopo l’inizio dell’incontro di calcio.Prontamente fermato, anche grazie al tempestivo intervento di due steward, l’uomo ha iniziato ad inveire sia contro i poliziotti presenti sia contro chiunque ha poi cercato di riportarlo alla calma, scalciando e dimenandosi violentemente.Con non poche difficoltà dopo qualche minuto si è riusciti ad immobilizzare l’uomo in attesa del sopraggiungere dell’ambulanza del “118”, che, dopo averlo opportunatamente sedato, lo ha trasportato in ospedale.I successivi accertamenti sanitari hanno poi accertato il suo tasso alcolemico pari a 1,4 gr/l, di gran lunga superiore a quanto consentito dalla vigente normativa.L’uomo un martinese di 34 anni già conosciuto alle Forze dell’Ordine per i suoi precedenti penali, è stato così denunciato in stato di libertà per i reati di resistenza, minacce e oltraggio a P.U. ed inoltre per guida in stato di ebrezza alcolica. Nell’occasione gli è stata anche ritirata la patente di guida per l’elevato tasso alcolemico rilevato.